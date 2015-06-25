《汇市简讯》美元/日圆回落，日本薪酬结算日需求已消化

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0320GMT * 美元/日圆回落，东京定盘的日本薪酬结算日相关需求已经消化 * 美元上档在123.96受阻，未能进一步推升 * 投机性多仓遭出脱，走势目前倾向下行 * 美元/日圆进一步深入小时图上的一目均衡云区，云区目前在123.3 7-87，正在上移 * 底部有更多支撑，100小时均线位在123.45，200小时均线在123.41 * 一目均衡转换线走平于123.47，一目均衡基准线在123.25(完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”