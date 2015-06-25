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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 11:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落，日本薪酬结算日需求已消化

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    * 美元/日圆回落，东京定盘的日本薪酬结算日相关需求已经消化
    * 美元上档在123.96受阻，未能进一步推升
    * 投机性多仓遭出脱，走势目前倾向下行
    * 美元/日圆进一步深入小时图上的一目均衡云区，云区目前在123.3
7-87，正在上移
    * 底部有更多支撑，100小时均线位在123.45，200小时均线在123.41
    * 一目均衡转换线走平于123.47，一目均衡基准线在123.25(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 李爽)

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