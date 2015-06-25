中港个股：中行发四币种债券筹逾35亿美元，获2.4倍超额认购--市场人士

路透香港6月25日 - 市场人士周四透露，按市值计中国第四大银行--中国银行 在全球发售的包含四个币种、总规模35.54亿美元的债券受市场追捧，获共计120亿美元认购额，超额认购倍数2.4倍。

该笔债券为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)基础设施项目提供融资。路透获得的债券募集说明书显示，中行此次计划海外发行四个币种，包括离岸人民币、欧元、新加坡元和美元的中期票据。 该笔债券已于上周进行全球路演。

该笔债券里，美元债券分10亿美元三年期、8亿美元五年期和5亿美元10年期债券，定价分别确定为美国国债+115个基点、+125个基点和+157.5个基点，较周三询价均下降。

据路透旗下IFR报导，该笔美元债共获103亿美元的认购额，其中三年期获240个账户、40亿美元认购额，欧洲和美国离岸账户中的22%和8%金额集中在10年期债券。

从投资者类型看，资产和基金经理占了10年期债的60%，是三个期限中最多的，银行账户则占五年期美元债的51%。

离岸人民币20亿元（3.22亿美元）规模、两年期债券的定价最终在3.6%，获101个账户、33亿人民币的认购。亚洲投资者认购占比73%、中东客户占10%、欧洲客户占17%。

从投资者类型来看，银行账户占这只债券认购额的53%，基金经理占26%；中央银行及代理占15%，其余为私人银行认购。

而四年期5亿新加坡元（3.72亿美元）债券定价最终确定为2.75%，亦较询价大幅降低，获78个账户13亿新加坡元认购。其中新加坡投资者占74%认购额，其余为香港、马来西亚等账户，投资者中以保险公司和银行为主。

中国银行还同时发行了5亿欧元（5.6亿美元）三年期浮动利率债券。

债券承销书亦显示，发债所得将被存入中行在台北、香港、新加坡、阿布扎比和匈牙利的几家分行，用于“公司一般用途”。