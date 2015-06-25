中港个股：中行发四币种债券筹逾35亿美元，获2.4倍超额认购--市场人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月25日 - 市场人士周四透露，按市值计中国第四大银行--中国银行 在全球发售的包含四个币种、总规模35.54亿美元的债券受市场追捧，获共计120亿美元认购额，超额认购倍数2.4倍。
该笔债券为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)基础设施项目提供融资。路透获得的债券募集说明书显示，中行此次计划海外发行四个币种，包括离岸人民币、欧元、新加坡元和美元的中期票据。 该笔债券已于上周进行全球路演。
该笔债券里，美元债券分10亿美元三年期、8亿美元五年期和5亿美元10年期债券，定价分别确定为美国国债+115个基点、+125个基点和+157.5个基点，较周三询价均下降。
据路透旗下IFR报导，该笔美元债共获103亿美元的认购额，其中三年期获240个账户、40亿美元认购额，欧洲和美国离岸账户中的22%和8%金额集中在10年期债券。
从投资者类型看，资产和基金经理占了10年期债的60%，是三个期限中最多的，银行账户则占五年期美元债的51%。
离岸人民币20亿元（3.22亿美元）规模、两年期债券的定价最终在3.6%，获101个账户、33亿人民币的认购。亚洲投资者认购占比73%、中东客户占10%、欧洲客户占17%。
从投资者类型来看，银行账户占这只债券认购额的53%，基金经理占26%；中央银行及代理占15%，其余为私人银行认购。
而四年期5亿新加坡元（3.72亿美元）债券定价最终确定为2.75%，亦较询价大幅降低，获78个账户13亿新加坡元认购。其中新加坡投资者占74%认购额，其余为香港、马来西亚等账户，投资者中以保险公司和银行为主。
中国银行还同时发行了5亿欧元（5.6亿美元）三年期浮动利率债券。
债券承销书亦显示，发债所得将被存入中行在台北、香港、新加坡、阿布扎比和匈牙利的几家分行，用于“公司一般用途”。
中国银行董事长田国立3月曾表示，今年计划为“一带一路”国家提供不低于200亿美元的贷款授信额度，未来三年提供1,000亿美元。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”