泰国经济：财长称利率已“非常”低，很难再度降息

路透曼谷6月25日 - 泰国财政部长Sommai Phasee周四表示利率已经“非常”低，很难再度降息，不过乾旱正对该国已然动荡的经济产生威胁。

“调降利率将相当困难，因为我们的利率已经非常低了，”Sommai对记者表示。

泰国在3月与4月各一次无预警降息后，目前指标利率 为1.50%。泰国央行下次将在8月5日举行政策会议。

Sommai表示，如果乾旱情况严重，可能对泰国将今年的经济成长率造成0.5个百分点的拖累。