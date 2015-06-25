泰国经济：财长称利率已“非常”低，很难再度降息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷6月25日 - 泰国财政部长Sommai Phasee周四表示利率已经“非常”低，很难再度降息，不过乾旱正对该国已然动荡的经济产生威胁。
“调降利率将相当困难，因为我们的利率已经非常低了，”Sommai对记者表示。
泰国在3月与4月各一次无预警降息后，目前指标利率 为1.50%。泰国央行下次将在8月5日举行政策会议。
Sommai表示，如果乾旱情况严重，可能对泰国将今年的经济成长率造成0.5个百分点的拖累。
“但我们有良好的措施，冲击将相对较小，”他表示，并称政府已要求各部长想方设法降低对农业的冲击。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”