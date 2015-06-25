中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，多空势均力敌横盘料延续

路透北京6月25日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小跌，中间价续贬至逾一周低位。交易员称，尽管美方维持一贯的表态施压人民币汇率，但难打破目前市场均衡。基本面淡静之下多空势均力敌，汇价窄幅震荡的格局料贯穿整个6月。

虽然今日人民币走弱，但亦有交易员指出其所在银行近期其实结汇力量稍占上风。而持续一周表现相对较强的离岸CNH，今日明显向在岸CNY靠拢，二者价差有望逆转。不过境内CNY若要增加波动率，可能要待半年度经济数据公布。

“最近结汇稍微相对多一些，但是不是特别明显。我们客盘只是我们这边的情况，其他家具体什么情况不是特别清楚。但这个价格本身波动不是很大，基本上6月中旬以来就在6.20-22之间波动，区间都比较小。”一中资大行交易员说。

他并援引该行每日的银行间交易总结和分析指出，近期离岸CNH的美元买盘相对较多，离岸CNH有可能重回弱于在岸CNY的局面。

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.2091元，上日收报6.2071元。今日人民币兑美元中间价 为6.1148元，上日中间价为6.1142元。

中美战略与经济对话中关于人民币汇率的讨论无疑是本周焦点。尽管美方表示将继续就汇率政策向中国施压，但中国央行认为目前中国国际收支经常项目较为平衡，显示人民币汇率处于大体合理水平。

美国财政部长杰克卢周三表示，美国将继续就汇率政策向中国施压，希望其迈向由市场决定的汇率，即使之前中国承诺只有当市场情况失序时才会入市干预。人民币何时遇到实质升值压力，将是中国汇率承诺所要面临的真正考验。

全球汇市方面，美元兑日圆周四盘初回吐升幅后持稳，避免希腊债务违约的协商遇挫；同时欧元在做出有限的反应后原地踏步。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2400/6.243，上日尾盘为6.2408。

北京时间11:46，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2079/6.2096元，上一交易日尾盘报6.2008元。