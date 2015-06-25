韩国金融市场：韩股结束六连涨，希腊担忧盖过追加预算计划的影响

“追加预算的目标是推动内需而非出口，所以该消息将对与内需相关的股票尤为有利，而非出口类股，”Eugene Investment & Securities分析师Park Seok-hyun称。

为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。

欧洲方面的潜在动荡令新兴市场的投资者进一步规避风险。

科技巨头三星电子股价 跌1.4%。钢铁生产商浦项钢铁(POSCO) 跌1.1%。

汇市方面，韩元兑美元 在追加预算消息发布后扳回稍早前的跌幅。

韩元兑美元最新报1,108.3，与前一交易日收盘价1,108.4基本持平。韩元今日稍早曾触及1,112.5，为本周最低。

韩国三年期公债9月合约 报109.00，与上日收盘持平。

0330GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,108.3 1,108.4

日圆/韩元 8.9642/702 8.9551

韩国公债期货 * 109.00 109.00

韩国综合股价指数 2,083.44 2,085.53

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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