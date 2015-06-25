中国货币市场：资金面进一步转好回购利率止升，央行逆回购助稳预期

路透上海6月25日 - 中国银行间市场周四资金面进一步转好，回购利率 亦止住升势，除隔夜利率微涨外，主要期限品种均有所回落；此外央行公开市场时隔九周后重启逆回购操作，有助于稳定半年末前的资金预期。

不过交易员指出，央行重启逆回购这一例行操作工具后，一定程度上弱化了进一步降准的可能性，未来资金面重回此前的泛滥局面难度较大；而上一轮新股IPO的影响刚刚结束，下周起新一轮IPO又将来临，对流动性的时点性扰动难消。

“感觉市场宽松了很多，非银(机构)需求没那么大了，除大行外，其他行的供给也出来了。”华东一银行交易员称。

她谈到，逆回购重启令人意外，操作规模不大，但利率低于目前二级市场利率水平，其稳定资金价格的意图可能更为明显，“这样七天(回购)利率就能稳住了。”

央行公开市场今日稍早进行了350亿元人民币七天期逆回购操作，在暂停逾两个月后重启，中标利率大幅降至2.70%，上次为3.35%。据此计算，本周公开市场净投放资金350亿元。此前央行公开市场已连续九周空窗，并连续八周既无资金投放亦无回笼。

中国央行周四表示，开展逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期，促进货币市场平稳运行；并强调，目前银行体系流动性总体充裕。

上述交易员表示，受益于逆回购操作稳定预期的利好效应，资金面应能安度半年末的考验，随后流动性应能总体保持稳中偏松的局面，资金价格或有稳步回落，但也很难重现之前的泛滥格局。

上海一银行交易员亦认为，目前市场对于货币政策进入观察期的预期在逐步升温，未来降准降息的频率都会下降，回购利率重回前期低位的难度较大。

中国证监会周三核准新一批28家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所10家，深交所中小板10家，创业板八家。 上述新股网上申购日集中在7月3日（下周五）-8日。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

其中:隔夜 1.3241 1.3150 +0.91

七天 2.8213 2.8420 -2.07

14天 3.6283 3.7663 -13.80

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2200 0.0300 +119.00

七天 1.6000 1.6000 +0.00

14天 2.6500 2.4000 +25.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4300 1.5100 -8.00

七天 3.0200 2.8700 +15.00

14天 4.0000 3.6600 +34.00

Shibor

其中:隔夜 1.3570 1.3380 +1.90

七天 2.8840 2.8080 +7.60

三个月 3.2500 3.2110 +3.90