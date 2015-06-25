台湾货币市场：短率力持稳定，特定大银行少做跨月拆出令月底凭添变数

* 短率力持稳定

* 大型银行大减跨月拆出令月底凭添变数

* 短票交投升温

* 债券附买回投信走钱

记者 高洁如

路透台北6月25日 - 台湾银行间短率周四力持维稳于低位，但区间高位蠢动。交易人士表示，特定的大型银行大减跨月拆出的金额，令月底资金情势凭添变数，票券商目前已不在拆款市场寻求资金，而在短票及债市附买回市场增加调度。

他们称，跨月拆款随着时序进入月底，银行拆做意愿大减，资金需求稍升高，部分银行虽接到要求新做拆出的需求，但利率上并未大幅反应。今日一周拆款自上日高位0.46%扬升至0.49%，不过这并非普遍现象，承做笔数及金额也未成主流，惟部分反应月底紧缩效果开始发酵。

〞拆款高位走高了，虽然不是大家都这样，但或许反应了一些月底因素。〞一位小型银行交易人士说。

市场并预期，今日央行理监事会议不排除可能释出偏向宽松的讯息，因近期经济数据表现不佳。但交易人士认为，较宽松货币政策的方向目前可能仅有利于公债买卖断市场；在货币市场方面，因为资金原本就已相当充裕、利率也已在低位，因此可能影响有限。

本地时间14:16 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 30.902 31.052 台湾加权股价指数 9,476.34 9,397.31 隔夜银行间拆款加权平均利 0.386% 0.387% 率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.390%

--一周拆款利率区间 0.388-0.490% 0.388-0.460%

--两周拆款利率区间 0.435-0.470% 0.430-0.470%

**票券商票量稍增**

交易员指出，拆款市场稍现缺口之下，票券商拉高了短票的承做及债券附条件交易，目前银行仍有买票的需求，不过也还无法如数供给。

他们表示，不排除市场上拆款的供给愈到月底可能愈少，这令票券商的资金调度在月底也有一些变数。

〞(大银行)把拆款的门关了，只好自食其力，〞一家大型票券商交易员说。

票券商则表示，虽自短票市场调度较多资金，但今日短票利率尚且平稳，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.566%，同前日；上日成交量47.87亿台币，前日为51.96亿。

台湾央行周四存单到期金额5,900.8亿台币，存单发行金额稍晚央行才会公布。 周五存单到期金额为539.5亿。

拆款中心资料 显示，修正周三超额准备为278亿台币，累积超额准备为2,876亿台币、加计前期1%的超额准备为3,843亿台币。

**RP市场走钱**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，近期看来资金的确比上二周为少，投信到期不续做的比例偏高，但也有不少投信的资金平稳，和银行一样成为市场资金的供应者。

至于寿险情况，部分证券商则表示，仍有少数可以供给资金，也算稳定。

另外一家票券商交易员则表示，目前投信赎回仍多，看来仍在用钱，而下周又进入月底，资金情势尚难预料。

周四有上海银行金融债21.5亿台币交割；周五则要交割10年公债104/5R期300亿台币及土银外币债1.5亿美元。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。