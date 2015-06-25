中国债市动态：IRS短端领跌现券变化不大，逆回购重启安抚资金忧虑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月25日 - 中国银行间债市周四早盘利率互换短端领跌，幅度约10个基点(bp)，因央行公开市场意外重启逆回购操作，安抚月末前资金面忧虑。不过这并未改变流动性长期判断，现券变化相对有限。
国债期货市场上，受逆回购消息提振，两个主力合约早盘均明显上行，惟成交不算活络。
上海一券商交易员称，逆回购消息出来后，IRS一年短端跌约10bp，五年品种幅度略逊。“债券不为所动，IRS倒是先下来了。”
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.1100%/4.0950%，上日尾盘为4.1150%/4.1075%。
在连续九周空窗后，央行公开市场今日进行了350亿元人民币七天期逆回购操作，以稳定市场预期。中标利率大降至2.70%，上次为3.35%。
另一交易员指出，此前市场多认为半年末过后流动性将有改善，因此现券以旁观为主，近日走势都较为平稳。但IRS对资金面的预期变化更为敏感，逆回购重启助稳月末前资金预期，下行并不意外。
作为利率互换价格重要基准之一的七天回购定盘利率 今日上涨15个bp至3.02%，与同期限加权利率 小跌相背，引发市场关注。但就目前情况来看，其定价对IRS既有走势影响尚不明显。
新债发行市场上，农发行招标的一至三年固息债，结果和投标倍数显示发行较为平稳。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.340元，较上日结算价上涨0.25%；10年期T1509 收报95.070元，较上日结算价上涨0.19%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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