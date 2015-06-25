版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 12:57 BJT

《全球汇市》美元下跌，静候希腊债务协商及美国经济数据

欧盟领袖将于周四稍后在布鲁塞尔举行峰会。

新西兰元因低接买盘而稍事喘息，脱离本周稍早创下的五年低位，外界对新西兰央行将进一步降息的预期持续发酵中。

新西兰元兑美元 涨0.5%至0.6923美元，周二时触及0.6815美元，为2010年中期以来最低水平。

澳元兑美元 升0.5%至0.7745美元，在本月0.7600-0.7850交投区间的中间。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1208 1.1205 +0.03 -7.35 1.2097

美元/日圆 123.60 123.84 -0.19 +3.28 119.68

欧元/日圆 138.53 138.75 -0.16 -4.32 144.78

美元/瑞郎 0.9334 0.9333 +0.01 -6.11 0.9941

英镑/美元 1.5697 1.5702 -0.03 +0.80 1.5573

美元/加元 1.2372 1.2382 -0.08 +6.49 1.1618

澳元/美元 0.7738 0.7700 +0.49 -5.26 0.8168

新西兰元/美元 0.6914 0.6886 +0.41 -11.32 0.7797

澳元/日圆 95.640 95.360 +0.29 -2.16 97.750

新西兰元/日圆 85.460 85.280 +0.21 -8.41 93.310

英镑/日圆 194.01 194.45 -0.23 +4.09 186.38

澳元/新西兰元 1.1190 1.1171 +0.17 +6.89 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红/高琦/戴素萍 审校 艾茂林/许娜/王丽鑫/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐