《全球汇市》美元下跌，静候希腊债务协商及美国经济数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧盟领袖将于周四稍后在布鲁塞尔举行峰会。
新西兰元因低接买盘而稍事喘息，脱离本周稍早创下的五年低位，外界对新西兰央行将进一步降息的预期持续发酵中。
新西兰元兑美元 涨0.5%至0.6923美元，周二时触及0.6815美元，为2010年中期以来最低水平。
澳元兑美元 升0.5%至0.7745美元，在本月0.7600-0.7850交投区间的中间。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1208 1.1205 +0.03 -7.35 1.2097
美元/日圆 123.60 123.84 -0.19 +3.28 119.68
欧元/日圆 138.53 138.75 -0.16 -4.32 144.78
美元/瑞郎 0.9334 0.9333 +0.01 -6.11 0.9941
英镑/美元 1.5697 1.5702 -0.03 +0.80 1.5573
美元/加元 1.2372 1.2382 -0.08 +6.49 1.1618
澳元/美元 0.7738 0.7700 +0.49 -5.26 0.8168
新西兰元/美元 0.6914 0.6886 +0.41 -11.32 0.7797
澳元/日圆 95.640 95.360 +0.29 -2.16 97.750
新西兰元/日圆 85.460 85.280 +0.21 -8.41 93.310
英镑/日圆 194.01 194.45 -0.23 +4.09 186.38
澳元/新西兰元 1.1190 1.1171 +0.17 +6.89 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红/高琦/戴素萍 审校 艾茂林/许娜/王丽鑫/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”