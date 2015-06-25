路透基点：三亚凤凰国际机场扩建项目7,000万美元贷款获九家银行参贷

路透香港6月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，用于三 亚凤凰国际机场三期扩建项目的7,000万美元三年期贷款项目已经吸引到 九家银行参与。 牵头行兼簿记行台湾银行承贷1,700万美元；第一银行承贷1,000万美 元，并担任牵头行。 台湾中小企业银行(台湾企银)亦承贷1,000万美元；彰化银行、日盛 银行和合作金库商业银行每家均承贷600万美元。德意志银行、华泰银行 以及台中银行各承贷500万美元。 台湾银行担任额度代理行，德意志银行为协调行和担保品控管行。 借款人为海航机场控股(集团)有限公司，担保人是三亚凤凰国际机场 有限公司和Sanya Linkong Development Co Ltd。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码390个基点，平均年 限为2.675年。 受邀参贷行最高一级收益情况为，综合收益427.38基点，前端费为10 0基点。 据当地媒体报导，第三期扩建项目总成本约为28亿元人民币(4.51亿 美元)。项目于2010年启动，预计2017年完工。三亚凤凰国际机场位于海 南省三亚市西北部。 借款人隶属于海航集团旗下，在中国拥有15个机场，其中包括三亚凤 凰国际机场。(完) (编译 郑茵 审校 于春红)