版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 13:00 BJT

路透基点：三亚凤凰国际机场扩建项目7,000万美元贷款获九家银行参贷

路透香港6月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，用于三
亚凤凰国际机场三期扩建项目的7,000万美元三年期贷款项目已经吸引到
九家银行参与。
    
    牵头行兼簿记行台湾银行承贷1,700万美元；第一银行承贷1,000万美
元，并担任牵头行。
    
    台湾中小企业银行(台湾企银)亦承贷1,000万美元；彰化银行、日盛
银行和合作金库商业银行每家均承贷600万美元。德意志银行、华泰银行
以及台中银行各承贷500万美元。
    
    台湾银行担任额度代理行，德意志银行为协调行和担保品控管行。
    
    借款人为海航机场控股(集团)有限公司，担保人是三亚凤凰国际机场
有限公司和Sanya Linkong Development Co Ltd。
    
    贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码390个基点，平均年
限为2.675年。
    
    受邀参贷行最高一级收益情况为，综合收益427.38基点，前端费为10
0基点。
    
    据当地媒体报导，第三期扩建项目总成本约为28亿元人民币(4.51亿
美元)。项目于2010年启动，预计2017年完工。三亚凤凰国际机场位于海
南省三亚市西北部。
    
    借款人隶属于海航集团旗下，在中国拥有15个机场，其中包括三亚凤
凰国际机场。(完)
    
          

 (编译 郑茵 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐