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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 13:11 BJT

路透基点：友达光电签署59.74亿元人民币八年期境内贷款合同--TRLPC

路透香港6月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾液晶显示器(LCD)生产商友达光电已签订59.74亿元人民币(9.66亿美元)八年期境内贷款合同，用于江苏昆山一处工厂的建设。

借款人为中国子公司友达光电(昆山)有限公司。

牵头行兼簿记行中国银行和中国进出口银行分别承贷14.99亿元人民币和9.98亿元人民币。中国银行担任额度代理行。

一般参贷行方面：中国建设银行承贷14.99亿元人民币；中国农业银行承贷11.97亿元；中国光大银行承贷5亿元；南洋商业银行承贷1.83亿元；合作金库商业银行承贷9,800万元。

消息人士称，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。

与此同时，友达光电目前正在台湾筹措300亿台币(9.69亿美元)双档再融资贷款。台湾银行料将成为独家牵头行兼簿记行。

友达光电曾在2014年9月获得258亿台币五年期再融资贷款，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码120个基点。

据新华社报道，昆山厂预计明年第三季开始投入商业运营，生产用于电视、电脑显示器和手机的平面显示面板。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)

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