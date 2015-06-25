路透基点：友达光电签署59.74亿元人民币八年期境内贷款合同--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾液晶显示器(LCD)生产商友达光电已签订59.74亿元人民币(9.66亿美元)八年期境内贷款合同，用于江苏昆山一处工厂的建设。
借款人为中国子公司友达光电(昆山)有限公司。
牵头行兼簿记行中国银行和中国进出口银行分别承贷14.99亿元人民币和9.98亿元人民币。中国银行担任额度代理行。
一般参贷行方面：中国建设银行承贷14.99亿元人民币；中国农业银行承贷11.97亿元；中国光大银行承贷5亿元；南洋商业银行承贷1.83亿元；合作金库商业银行承贷9,800万元。
消息人士称，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。
与此同时，友达光电目前正在台湾筹措300亿台币(9.69亿美元)双档再融资贷款。台湾银行料将成为独家牵头行兼簿记行。
友达光电曾在2014年9月获得258亿台币五年期再融资贷款，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码120个基点。
据新华社报道，昆山厂预计明年第三季开始投入商业运营，生产用于电视、电脑显示器和手机的平面显示面板。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”