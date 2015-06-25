《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月25日

路透上海6月25日 - 时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称 ，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号， 上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。 他们指出，在逆回购呵护下，月末货币市场流动性有望保持整体宽裕，料央行近期再次降准的概率下降。 不过因长端利率居高不下，货币政策仍有较大发挥空间；相对降准降息等总量宽松工具，PSL等定向工具更值 得期待。 以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +350 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/6/20-6/26 -- -- -- -- 350 -- +350 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/6/13-6/19 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/6/6-6/12 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/30-6/5 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/23-5/29 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/16-5/22 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/9-5/15 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/1-5/8 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/25-4/30 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/18-4/24 -- -- -- -- -- 200 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/11-4/17 -- -- -- -- 200 350 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/4-4/10 -- -- -- -- 350 500 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/28-4/3 -- -- -- -- 500 450 +50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/21-3/27 -- -- -- -- 450 350 +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/14-3/20 -- -- -- -- 350 600 -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/7-3/13 -- -- -- -- 600 1,130 -530 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/1-3/6 -- -- -- -- 750 2,200 -1,450 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/18-2/28 -- -- -- -- 380 1,800 -1,420 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/16-2/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/7-2/15 -- -- -- -- 2,400 350 +2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/31-2/6 -- -- -- -- 1,200 300 +900 ------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/24-1/30 -- -- -- -- 1,050 500 +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/17-1/23 -- -- -- -- 500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/10-1/16 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/5-1/9 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/1-1/4 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 边竞)