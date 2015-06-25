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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 13:33 BJT

新兴汇市：希腊债务谈判拖累亚洲货币，韩国下调经济预估损及韩元

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日圆 123.60 123.86 +0.21 -3.19 119.66

坡元 1.3430 1.3437 +0.05 -1.27 1.3260

台币 30.913 31.052 +0.45 +2.60 31.718

韩元 1109.30 1108.40 -0.08 -0.90 1099.30

泰铢 33.78 33.77 -0.03 -2.61 32.90

菲律宾披索 45.13 45.13 +0.00 -0.91 44.72

印尼卢比 13317.00 13300.00 -0.13 -7.04 12380.00

印度卢比 63.61 63.60 -0.02 -0.91 63.03

马币 3.7575 3.7525 -0.13 -6.95 3.4965

人民币 6.2085 6.2071 -0.02 -0.07 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/蔡美珍/陈宗琦；审校 于春红/李婷仪)

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