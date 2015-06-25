新兴汇市：希腊债务谈判拖累亚洲货币，韩国下调经济预估损及韩元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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印尼卢比 13317.00 13300.00 -0.13 -7.04 12380.00
印度卢比 63.61 63.60 -0.02 -0.91 63.03
马币 3.7575 3.7525 -0.13 -6.95 3.4965
人民币 6.2085 6.2071 -0.02 -0.07 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵/蔡美珍/陈宗琦；审校 于春红/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”