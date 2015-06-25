韩国个股：第一毛织和三星物产可能在合并后提高股东回报--消息

“提高股东回报的讨论是试图安抚投资者，但不会有太大影响，”企业分析公司CEO Score的负责人Park Ju-gun说，并称此举不足以安抚Elliott和其他不满三星物产估值偏低的投资者。

Elliott在周三在一份公告文件重申反对这项并购案，并呼吁其他三星物产股东投票反对第一毛织的收购要约，或委任Elliott代理。三星物产的股东表决将在7月17日举行。

第一毛织以全股票收购三星物产后，将使三星电子 等三星集团旗下重要公司的股权，整固到由李氏家族继承人掌控的一家公司之下。

在这场备受关注的并购战中，Elliott和三星物产分别试图赢得投资者的支持，在长期防范外资的韩国，这是一次罕见的股东维权行动。上周，Elliott和三星物产都举行了情况说明会阐明自己的立场。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 郑茵/蔡美珍)