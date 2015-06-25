中国金融：国人出境游消费首选银联卡支付，目的地近程为主--银联报告

路透北京6月25日 - 银行卡组织--中国银联最新报告称，银联卡支付已成为中国游客出境消费首选，银联卡境外交易笔数增速超过交易金额增速，持卡人更频繁地使用银联卡；国人出境游仍以近程目的地为主，排名前两位的分别是香港和澳门，而亚洲则占洲际市场之首，其次是欧洲。

银联国际发布的“2015暑期出境游趋势”报告显示，出境游也发生诸多微妙变化，如从团游向自由行转变，从线下门店转为线上预订；出境游消费也从购物为主转变为购物与度假休闲并重，越来越多游客喜欢在日常百货、超市、特色小吃等场所消费。

根据中国国家旅游局数据，2014年出境旅游消费1,150亿美元，同比增长超过20%。中国游客出境游呈现规模大、频率高、目的地分散、消费行为理性等新特点。

银联称，暑期是出境游旺季，主要为海岛避暑游、主题公园亲子游、游学游等类型，长线旅游更受青睐。与家人出游，普遍更看重旅程舒适度，对交通、酒店等要求较高。带长辈、幼儿的持卡人偏爱娱乐休闲，带青少年出行则更注重寓教于乐。银联也推出多项优惠活动促进持卡人消费。

目前，银联卡境外受理网络已延伸到150个国家和地区，基本覆盖中国游客常到的旅游目的地，持卡人不仅可在购物中心、品牌商店、酒店等场所使用银联卡，也有越来越多超市、餐饮、文化休闲、出租车等日常消费领域能用银联卡支付。