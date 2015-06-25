国际油市：原油价格持稳，因美国石油库存数据令市场失望

“市场对昨晚公布的数据感到失望，”CMC Markets首席市场策略师Mike McCarthy指出。

“(布兰特与美国原油之间)价差已经缩到很窄，所以现在扩大也不令人意外。”

“今天而言，我们仍预期油价将横盘波动，WTI和布兰特的强阻力位分别在61.80美元及65美元，支撑分别在59美元及62.38美元，”辉立期货周四一篇报告称。