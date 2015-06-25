国际油市：原油价格持稳，因美国石油库存数据令市场失望

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“市场对昨晚公布的数据感到失望，”CMC Markets首席市场策略师Mike McCarthy指出。
“(布兰特与美国原油之间)价差已经缩到很窄，所以现在扩大也不令人意外。”
布兰特与美国西德克萨斯中质油(WTI)价差周三缩到接近3美元，但周四盘初时再度走阔。
“今天而言，我们仍预期油价将横盘波动，WTI和布兰特的强阻力位分别在61.80美元及65美元，支撑分别在59美元及62.38美元，”辉立期货周四一篇报告称。
澳洲国民银行分析师Vyanne Lai指出，油价持续在极窄区间交投。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/蔡美珍；审校 于春红)
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