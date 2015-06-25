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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 14:09 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元在亚洲盘走软，市场等候希腊问题进展

0548 GMT

* 澳元/美元涨0.52%，美元/日圆跌0.16%，新西兰元/美元涨0.38%，美元/马币上涨0.31%

* 日经指数下跌0.21%，沪综指跌0.82%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.17%，美国公债收益率报2.3798%，美国原油跌0.25%

* 希腊政府与债权人周三晚间在布鲁塞尔举行的谈判已结束，料将于周四早间继续进行，之后将召开欧元区财长会议。

* 中国央行表示，开展逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期。

* 韩国政府表示，将通过追加预算来因应中东呼吸综合征(MERS)对经济的冲击，并下调对今年经济成长和通胀的预估。 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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