《汇市简讯》欧洲盘初：美元在亚洲盘走软，市场等候希腊问题进展

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0548 GMT
* 澳元/美元涨0.52%，美元/日圆跌0.16%，新西兰元/美元涨0.38%，美元/马币上涨0.31%
* 日经指数下跌0.21%，沪综指跌0.82%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.17%，美国公债收益率报2.3798%，美国原油跌0.25%
* 希腊政府与债权人周三晚间在布鲁塞尔举行的谈判已结束，料将于周四早间继续进行，之后将召开欧元区财长会议。
* 中国央行表示，开展逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期。
* 韩国政府表示，将通过追加预算来因应中东呼吸综合征(MERS)对经济的冲击，并下调对今年经济成长和通胀的预估。 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。