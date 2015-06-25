重发-台湾股市：收涨越过月线，苹果概念股转强领军大盘表现胜亚股

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路透台北6月25日 - 台湾股市周四收涨越过月线，表现优于其他亚股。分析师指出，由于外资在台指期布局由空翻多，市场信心略有回笼，今天由苹果 概念股领军各大类股齐扬，带动大盘指数直接越过月线关口，仍待量能放大才有助于指数续强。

今日大盘加权股价指数 收升0.84%报9,476.34点。今日成交初值 为1,012.91亿台币，上交易日修正后为794.65亿。

台新投顾协理黄文清表示，上日外资在台指期净空单位部位已转为小幅净多单，且市场预期希腊债务危机最恐慌的时机已过，此皆提振市场信心，今日类股齐扬拉抬指数一举突破月线，后续季线的反压仍重，短线指数料游走在9,392点的月线至9,587点的季线间。

〞最重要的是要有量。〞他说。

此外，一位兆丰投顾不愿具名分析师表示，受惠于iPhone出货可望上修的利多，苹果概念股表现突出，牵动台股表现明显优于其他亚股，经过希腊债务危机后，台股跟随欧股及韩股等国际股市同步靠向季线，预估指数后续上涨空间仍有百点左右。