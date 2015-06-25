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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 14:50 BJT

中国新债：国开行下周二招标发行至多300亿元五期债，期限1-10年

路透北京6月25日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(30日)招标发行五期固息债，总额不超过300亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年；其中一年期品种可至多追加发行30亿元，用于商业银行柜台分销。

上述五期债中，三、五、七、10年期为该行2015年第12、13、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、4.25%及4.21%；一年期品种为该行今年第15期新发债。

一年期固息债招标量不超过50亿元，工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。

具体发行条款如下：

2015第15期新发债及第九、10、12、13期增发债

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发行上限 1/5/7年50亿元；3/10年60亿元

追加发行上限 1年30亿元；3/5/7/10年：无

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月30日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1年：7月7日；3/5/7/10年：7月2日

起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；7/10年：4月13日

分销期 1年：7/1-7/7；3/5/7/10年：7/1-7/2

上市日 1年：7月9日；3/5/7/10年：7月6日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 边竞/林高丽)

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