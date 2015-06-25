中国新债：国开行下周二招标发行至多300亿元五期债，期限1-10年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月25日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(30日)招标发行五期固息债，总额不超过300亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年；其中一年期品种可至多追加发行30亿元，用于商业银行柜台分销。
上述五期债中，三、五、七、10年期为该行2015年第12、13、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、4.25%及4.21%；一年期品种为该行今年第15期新发债。
一年期固息债招标量不超过50亿元，工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。
具体发行条款如下：
2015第15期新发债及第九、10、12、13期增发债
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发行上限 1/5/7年50亿元；3/10年60亿元
追加发行上限 1年30亿元；3/5/7/10年：无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月30日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年：7月7日；3/5/7/10年：7月2日
起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；7/10年：4月13日
分销期 1年：7/1-7/7；3/5/7/10年：7/1-7/2
上市日 1年：7月9日；3/5/7/10年：7月6日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 边竞/林高丽)
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