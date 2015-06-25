《汇市简讯》日本央行总裁的汇率评论并无奇怪之处--JBIC总裁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 指的是日本央行总裁有关日圆实质有效汇率(REER)不太可能进一步走软的评论
* 日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史称，即使美联储升息一次或二次，美元不太可能进一步升值太多
* 美联储升息不会造成如1980年代和1990年代那般的全球性冲击
* 美元/日圆到年底可能在当前水平波动，120-125日圆？
* 值得一提的是，美国一家银行的日本经济学家预期，美元/日圆年底位于117日圆附近，明年106日圆
* 一段时间以来一直是美元/日圆空头居多(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”