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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 14:37 BJT

《汇市简讯》日本央行总裁的汇率评论并无奇怪之处--JBIC总裁

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* 指的是日本央行总裁有关日圆实质有效汇率(REER)不太可能进一步走软的评论

* 日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史称，即使美联储升息一次或二次，美元不太可能进一步升值太多

* 美联储升息不会造成如1980年代和1990年代那般的全球性冲击

* 美元/日圆到年底可能在当前水平波动，120-125日圆？

* 值得一提的是，美国一家银行的日本经济学家预期，美元/日圆年底位于117日圆附近，明年106日圆

* 一段时间以来一直是美元/日圆空头居多(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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