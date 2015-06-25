《国际主要央行公开市场操作一览》--6月25日

路透上海6月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)6月17日表示，自冬季大幅放缓后，美国经济适度增长，且增长势头可能足够强劲，能支持联储在年底前升息。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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6/24 隔夜逆回购 -1,366.42 0.05%

6/23 隔夜逆回购 -1,815.48 0.05%

6/22 隔夜逆回购 -1,719.06 0.05%

6/19 三天逆回购 -1,585.41 0.05%

6/18 隔夜逆回购 -1,511.35 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储理事鲍威尔表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。鲍威尔称，他认为今年下半年经济成长将加速，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美国经济状况目前能够支持升息25个基点，如果美国经济如预期般改善，美联储今年可以开始收紧政策，每次联储货币政策会议都有可能，预计长期联邦基金利率在3.75%。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/24 七天期反向交易 1.15亿美元 0.63%(固定利率)

6/24 98天期反向交易 172.6916 0bp(固定利差)

6/23 七天期反向交易 882.335 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行在月报中表示，欧元区经济料将持续复苏，但重回潜在成长率的前景仍疲弱。其并称，欧元区迟滞的前景可能给欧股敲响警钟。尽管如此，欧洲央行表示，欧元区复苏“料进一步扩大范围”，民间消费等方面有理由乐观，部分拜宽松货币政策所赐，今年企业投资料将协助刺激经济成长，同时随着全球经济复苏增加动能，出口亦可望增加。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 227,650

上周三 222,740

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当期变化 4,910

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，并且保持对经济的乐观评估，暗示该央行确信无需出台进一步的货币刺激政策，通胀率也能达到2%的目标。一如外界普遍预期，日本央行承诺继续通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币。央行政策委员会以8-1的投票结果通过的上述决议。日本央行在声明中称，“日本经济继续温和复苏。”另外该声明还称，每年举行政策会议的次数将从现在的14次，降至8次。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行4,697亿台币存单，与当日存单到期金额4,697.10亿台币相较，存单发行金额减0.1亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,916.5亿台币存单，与当日存单到期金额1,910.5亿台币相较，存单发行金额增6亿。

--台湾央行周一公布，共发行6,968.3亿台币存单，与当日存单到期金额7,042.3亿台币相较，存单发行金额减74亿。 (完)