新闻稿：台湾央行决议重贴现率维持1.875%不变

路透台北6月25日 - 以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿:

一、国际经济金融情势

近来欧元区及日本经济好转，美国景气温和扩张，中国大陆等新兴市场则成长走缓，主要经济体景气复苏步调不一，国际机构普遍下修本年全球经济成长预测，惟下半年将略高于上半年。

市场预期美国货币政策趋向正常化，而欧元区、日本及中国大陆等维持宽松措施，益以希腊债务协商仍不确定，加剧国际资金移动，恐影响国际金融市场稳定，增添全球景气复苏变数。

二、国内经济金融情势

(一) 本年以来，国际油价低档震荡，加以全球景气不如预期，中国大陆经济成长放缓，冲击国内出口，民间投资成长亦低于预期，经济成长略缓。

下半年，预期全球经济略为好转，低油价对出口之不利影响将减弱，加以就业与薪资持续成长，国内需求温和；主计总处预测经济成长3.34%，略高于上半年之3.21%，全年为3.28%。

劳动市场方面，企业人力需求提高，就业人数稳定增加，5月失业率降至3.62%；1至4月受雇员工实质薪资亦成长5.25%，劳动情势持续改善。

(二) 1至5月平均消费者物价(CPI)年增率为-0.66%，主因油、电及燃气等能源价格下降所致；不含蔬果及能源之核心CPI年增率则为0.94%，涨幅温和。

近期国际油价回稳，且随着高油价之比较基期效果逐渐消退，能源价格下跌的影响将减弱，下半年CPI年增率可望回升；主计总处预测为0.80%，全年为0.13%；本行预测核心CPI温和上涨，全年为0.81%。

(三) 本年以来，市场资金充裕，本行持续公开市场操作，维持金融机构超额准备于适中水准；1至5月货币总计数M2平均年增率升为6.46%，主要系因资金汇入。利率方面，金融业隔夜拆款利率持稳，10年期公债殖利率则呈狭幅波动。

三、本日本行理事会一致决议

监于全球景气复苏仍缓，在国内经济成长尚属稳定、产出缺口持续为负，以及通膨展望温和回升下，本行理事会认为维持政策利率不变，有助物价与金融稳定，并协助经济成长。未来本行将持续密切注意国内外经济金融情势之变化，采行妥适的货币政策，以达成法定经营目标。

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%。

四、本行自99年6月以来采行针对性总体审慎措施，有助于控管金融机构不动产授信风险，维持金融稳定；加上政府的不动产相关租税措施，以及推行房地合一实价课税，可促进房市健全发展。

五、由于先进国家货币政策分歧，产生之外溢效果导致国际资金大量频繁移动，影响国内外汇及金融市场稳定，本行将本于职责维持外汇市场秩序。

六、本行运用大数据(big data)方法，分析外汇及金融市场逐日各项交易资料，及时掌握市场动态，以利本行政策之厘定与执行。(完)

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