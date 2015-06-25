中港个股：工行跃跃欲试，有意继中银之后参与伦敦金定价

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透上海6月25日 - 按资产计全球最大银行--中国工商银行表示，该行有兴趣参与每日两次的伦敦金定价流程。
亚洲为黄金最大消费市场，但伦敦金定价体系直到最近才首度有亚洲的银行加入为成员。
“中国工商银行非常积极想参与，”中国工商银行贵金属部总经理周明在上海一项行业活动中表示，并称伦敦金定价应该要有更多亚洲的参与。
伦敦金银市场协会(LBMA)上周表示，中国银行将成为首家参与伦敦金定价的中资银行。
周明周四表示，中国工商银行正努力寻求参与全球黄金市场的机会。
中国工商银行已于今年稍早完成收购南非标准银行60%股权，包括该银行的贵金属业务。
“我们仍在整合业务运作。我们仍需获得董事会批准(才能加入伦敦金定价)，”他表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)