英国个股：英国标准人寿保险公司关闭新加坡保险业务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦6月25日 - 保险商和资产管理公司英国标准人寿保险公司 周四表示，公司正在关闭其新加坡保险业务，同时将重点放在其中国和印度合资公司以及资产管理业务上。
该公司在一则公告中称，关闭该业务将产生约4,500万英镑(7,056万美元)的非营业亏损。
标准人寿还称，公司仍致力于其他亚洲业务。
“亚洲是标准人寿策略的一个重要部分，公司的策略是更加注重与中国和印度的合作伙伴建立关系，拓展公司资产管理业务，以及发展在香港的全资业务，”标准人寿的首席营运官(COO)Sandy Begbie说。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”