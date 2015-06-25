英国个股：英国标准人寿保险公司关闭新加坡保险业务

路透伦敦6月25日 - 保险商和资产管理公司英国标准人寿保险公司 周四表示，公司正在关闭其新加坡保险业务，同时将重点放在其中国和印度合资公司以及资产管理业务上。

该公司在一则公告中称，关闭该业务将产生约4,500万英镑(7,056万美元)的非营业亏损。

标准人寿还称，公司仍致力于其他亚洲业务。

“亚洲是标准人寿策略的一个重要部分，公司的策略是更加注重与中国和印度的合作伙伴建立关系，拓展公司资产管理业务，以及发展在香港的全资业务，”标准人寿的首席营运官(COO)Sandy Begbie说。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)