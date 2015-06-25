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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 17:39 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收跌，均衡市料贯穿全月但扩波幅仍无必要

* 人民币跟随中间价收跌
    * 美国继续施压人民币但影响有限
    * 僵持状态并非最有利中国，但仍非扩大波幅时机
    * 离岸CNH向在岸CNY靠拢，二者价差有望逆转

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京6月25日 - 人民币兑美元即期 周四收盘小跌，但仍止步于6.21元关
口，中间价续贬至逾一周低位。交易员称，尽管美方维持一贯的表态施压人民币汇率，但目
前均衡市料贯穿整个6月。境内人民币呈僵持状态并非最有利于中国，但目前扩大波幅似无
必要。
    
    虽然今日人民币走弱，但亦有交易员指出其所在银行近期其实结汇力量稍占上风。而持
续一周表现相对较强的离岸CNH，今日明显向在岸CNY靠拢，二者价差有望逆转。而均衡市下
境内人民币外汇供求亦在发生变化，与境外联系也在加强，为未来更为活跃积蓄力量。
    
    “最近结汇稍微相对多一些，但不是特别明显。我们客盘只是我们这边的情况，其他家
具体什么情况不是特别清楚。但这个价格本身波动不是很大，基本上6月中旬以来就在6.20-
22之间波动，区间都比较小。”一中资大行交易员说。

    他并援引该行每日的银行间交易总结和分析指出，近期离岸CNH的美元买盘相对较多，
离岸CNH有可能重回弱于在岸CNY的局面。
    
    另一中资行交易员认为，虽然日内购汇不少，但6.21附近也有不少结汇，否则人民币会
很快跌穿6.21支撑，“目前没有什么迹象看到这种状态会打破。”
    
    招商证券首席宏观分析师谢亚轩在最新的电话会议中指出，人民币外汇市场内外部冲击
因素都不明显，暂时都缺乏特别大的力量来选择方向。目前的僵持状态亦非最有利，但从小
川行长的表态看，在政策上年内扩大波幅可能性不大。
    
    “往更长一段时间看，扩大波幅对人民币更有利，但年内是否会做，有争议。”他称。
    
    中美战略与经济对话中关于人民币汇率的讨论无疑是本周焦点。尽管美方表示将继续就
汇率政策向中国施压，但中国央行认为目前中国国际收支经常项目较为平衡，显示人民币汇
率处于大体合理水平。
    
    美国财政部长杰克卢周三表示，美国将继续就汇率政策向中国施压，希望其迈向由市场
决定的汇率，即使之前中国承诺只有当市场情况失序时才会入市干预。人民币何时遇到实质
升值压力，将是中国汇率承诺所要面临的真正考验。 
    
    全球汇市方面，欧元兑美元周四小升，但保持在近期的交投区间之内，在希腊债务谈判
再度陷入僵局之后，汇市投资者关注美国数据以寻找线索。欧盟领导人峰会定于周四稍晚在
布鲁塞尔召开。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
                                           今日            上日         升贬
            即期成交价格                 6.2094           6.2071       -0.04%
                  中间价                 6.1148           6.1142       -0.01%
            成交额                      121亿美元                         
                                                                          
 日内美元/人民币相对中间价最大波幅  -1.56% (上限±2%)      日高         日低
                日内波动幅度(pips)          27            6.2074      6.2101 
            2015年来即期升贬值幅度        -0.09%                               
          1年期美元/人民币掉期升水         1385                           
                                                                     
                                                                          
                                           今日             上日          
             1年期NDF                 6.2385/6.2435       6.2408          
                     CNH即期          6.2056/6.2076       6.2008          
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/张金栋; 审校 林高丽/曾祥进)

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