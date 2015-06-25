全球金市：金价脱离两周低位，关注希腊谈判进展

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0708GMT时，现货金 涨0.2%，至每盎司1,176.80美元，过去四天累计下跌了2.2%。金价周三曾跌至两周低位1,171.03美元。
金价亦面临美元走强和美国升息预期带来的更多压力。
希腊与债权人的谈判在细节问题上陷入泥沼；若错过下周偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元的截止期限，可能导致希腊脱离欧元区。
市场预期美联储将进行近十年来的首次升息，这在今年打压金价。美国升息将提高持有非孳息资产黄金的机会成本。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”