全球金市：金价脱离两周低位，关注希腊谈判进展

0708GMT时，现货金 涨0.2%，至每盎司1,176.80美元，过去四天累计下跌了2.2%。金价周三曾跌至两周低位1,171.03美元。

金价亦面临美元走强和美国升息预期带来的更多压力。

希腊与债权人的谈判在细节问题上陷入泥沼；若错过下周偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元的截止期限，可能导致希腊脱离欧元区。

市场预期美联储将进行近十年来的首次升息，这在今年打压金价。美国升息将提高持有非孳息资产黄金的机会成本。(完)

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