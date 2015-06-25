国际油市：石油期权大单惊现市场，有关产油商采取对冲的猜测重燃

熟悉资金流向的四位消息人士称，经历近两个月的油价区间波动及清淡交投局面后，其他产油商也已开始加大对冲力度，力争锁定价位，为明年甚至2017年的产出收入提供保证。

今年4月份，油价反弹导致产油商对冲操作增多。这种操作近日又开始抬头，主要因产油商对第三、四季度充足的供应状态心生担忧。

目前，指标美国原油期货 处于每桶60美元左右，较去年6月的高位下跌40%。在信贷额度秋季检视即将到来之际，通过对冲确保最低价格还可以帮助产油商保证贷款通道的畅通。

尽管美国炼厂当前加工量较高，以应对夏季驾驶高峰季，但有相当大一部分炼厂计划最早8月初开始大检，10月中旬左右结束。

交易商还指出，北海和西非的原油过剩情况令第四季供应砝码进一步加重，可能导致供应过剩局面更加恶化。

分析师称，产油商与银行之间秋季的既定信贷会晤是另一个对冲刺激因素。