国际油市：石油期权大单惊现市场，有关产油商采取对冲的猜测重燃

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
熟悉资金流向的四位消息人士称，经历近两个月的油价区间波动及清淡交投局面后，其他产油商也已开始加大对冲力度，力争锁定价位，为明年甚至2017年的产出收入提供保证。
今年4月份，油价反弹导致产油商对冲操作增多。这种操作近日又开始抬头，主要因产油商对第三、四季度充足的供应状态心生担忧。
目前，指标美国原油期货 处于每桶60美元左右，较去年6月的高位下跌40%。在信贷额度秋季检视即将到来之际，通过对冲确保最低价格还可以帮助产油商保证贷款通道的畅通。
尽管美国炼厂当前加工量较高，以应对夏季驾驶高峰季，但有相当大一部分炼厂计划最早8月初开始大检，10月中旬左右结束。
交易商还指出，北海和西非的原油过剩情况令第四季供应砝码进一步加重，可能导致供应过剩局面更加恶化。
分析师称，产油商与银行之间秋季的既定信贷会晤是另一个对冲刺激因素。
但也有一些交易商称，不论所有这些对冲背后有多少利空因素，若产油量放缓或海外发生突发事件，都仍有可能推高油价。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 杜明霞)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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