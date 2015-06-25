台湾汇市：台币兑美元收在平盘，交投量缩观望希腊债务协商最新进展

* 台币兑美元量缩收在平盘 * 交投量缩观望希腊债务协商最新进展 * 明日实质交易区间估在30.850-30.950 路透台北6月25日 - 台币兑美元 周四收在平盘。汇银人士表示，希腊债务协商 僵局再现，市场交投谨慎维持区间操作基调，台币实质交投暂随日圆、韩元等亚币区间偏弱 整理，交投量缩观望欧盟领导人峰会释出希腊债务协商的最新进展。 交易员指出，今日外资买卖汇双向交易皆有，方向并不明显，而季底出口商抛汇卖需持 续强劲，略有缓和台币实质交投续弱态势，且台股走扬及外资买超逾百亿台币等利多也利于 台币走势，带动实质交投转而微幅升破30.900，惟进口商美元买盘增温，令台币实质交投续 处30.900附近狭幅盘整。 “出口商多，但进口商在30.900的买盘还不少。”一位大型官股银行交易员说。 为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊 政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。欧盟领导人峰会将于周 四稍晚在布鲁塞尔召开。 台湾股市周四收涨0.84%报9,476.34点。 证交所今日资料显示，外资及陆 资在台股大幅买超103.75亿台币，连续两个交易日买超共计106.64亿台币。 新兴亚洲货币周四多数走低，因希腊债务问题谈判陷入拖延，未能达成一致，在周四稍 晚欧盟会议召开前，市场谨慎情绪加重。 其中韩元兑美元 跌 0.1%至1,110.0韩元，上日收于1,108.4韩元，为连续第三个交易日收跌。 台币今日实质交易区间在30.893-30.945；上日交易区间在30.880-30.962。交易员预估 ，台币明日实质交易波动区间料在30.850-30.950。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘 缩减。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.895/30.915，上日收在30.909。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 6/25(四) 美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国M arkit综合采购经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加 拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和 消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心 指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.052 31.052 30.893-31.060 31.055 7.44 8.36 元太外汇经纪公司 31.053 31.052 30.894-31.056 31.056 3.53 4.41 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.070/-0.050 美元/台币六个月期 -0.125/-0.095 -0.170/-0.140 (完)