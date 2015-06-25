欧洲个股：法国维旺迪CEO称不排除进一步增持意大利电信股份--报载

路透米兰6月25日 - 报纸周四引述法国媒体集团维旺迪(威望迪/Vivendi) 首席执行官(CEO)Arnaud de Puyfontaine的话称，公司并不排除增持意大利电信(Telecom Italia) 股份的可能。此前维旺迪成为后者的最大投资者，持股14.9%。

维旺迪周三称，已将对意大利电信的持股增至略低于15%，取代西班牙电信(Telefonica) 成为最大股东，并在意大利这个成长前景不凡的国家占据立足点。

在意大利《晚邮报》周四刊出的采访中，当被问及公司是否会进一步增持股份时，De Puyfontaine说，“时间会证明一切，永远别说不。”(完)