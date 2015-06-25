欧洲个股：法国维旺迪CEO称不排除进一步增持意大利电信股份--报载

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透米兰6月25日 - 报纸周四引述法国媒体集团维旺迪(威望迪/Vivendi) 首席执行官(CEO)Arnaud de Puyfontaine的话称，公司并不排除增持意大利电信(Telecom Italia) 股份的可能。此前维旺迪成为后者的最大投资者，持股14.9%。
维旺迪周三称，已将对意大利电信的持股增至略低于15%，取代西班牙电信(Telefonica) 成为最大股东，并在意大利这个成长前景不凡的国家占据立足点。
在意大利《晚邮报》周四刊出的采访中，当被问及公司是否会进一步增持股份时，De Puyfontaine说，“时间会证明一切，永远别说不。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。