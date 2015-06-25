《全球汇市》欧元兑美元小升，但希腊问题悬而未决令市场观望

“唯一能够解释这种情况的是，市场希望将欧元作为利差交易中的融资货币...利差交易的先决条件是相对稳定，因此如果希腊能达成协议，你就卖出欧元。”

美元兑日圆 下跌0.1%至123.75日圆，从前夜触及的一周高点124.38日圆回落。此前数据显示，美国第一季经济萎缩，但幅度少于初值。

市场还将有机会从今日稍晚公布的个人消费支出(PCE)数据中把脉美国经济表现。如果数据表现强劲，则将进一步巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚升息的预期。

“市场的关注点在于美国经济第二季将比第一季时改善多少。Brown Brothers Harriman的资深外汇分析师Masashi Murata说道。“在美国消费者支出数据公布之前，汇市料将大体处于观望局面。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1206 1.1205 +0.01 -7.37 1.2097

美元/日圆 123.73 123.84 -0.09 +3.38 119.68

欧元/日圆 138.64 138.73 -0.06 -4.23 144.77

美元/瑞郎 0.9354 0.9333 +0.23 -5.90 0.9941

英镑/美元 1.5707 1.5702 +0.03 +0.86 1.5573

美元/加元 1.2388 1.2382 +0.05 +6.63 1.1618

澳元/美元 0.7725 0.7700 +0.32 -5.42 0.8168

新西兰元/美元 0.6891 0.6886 +0.07 -11.62 0.7797

欧元/瑞郎 1.0485 1.0460 +0.24 -12.81 1.2026

欧元/英镑 0.7134 0.7131 +0.04 -8.01 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2182 9.2382 -0.22 -2.65 9.4688

美元/挪威克朗 7.8002 7.8483 -0.61 +4.39 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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