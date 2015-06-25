路透伦敦6月25日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/美元：昨日跌破1.1200美元，破坏了近期进一步上涨的前景，开启测试50日移动均线1.1145美元的前景。关键支撑在1.1050美元，这也是100日移动均线所在位置。我们需要回升站上1.1230美元，才能企稳，之后上看1.1300美元。

美元/日圆：美元未能反弹回到上周高点124.35，引发回调。我们需要先站上124.50，才能重新上看125.85的高位。只要低于124.50，就有跌回122.60低点的风险，之后甚至跌向121.80。

欧元/英镑：未能跌破0.7080英镑，所以看到了一些回调，后市可能升向0.7220区域。若跌破0.7070，将重新下看今年低点0.7015。

英镑/美元：本周跌破1.5800美元将市场关注重点转向下看1.5400。初步支撑在1.5680美元，但测试趋势线支撑位1.5400的风险犹存，汇价需站上1.5820才能走稳。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1207 1.1205 +0.02 -7.36 1.2097

美元/日圆 123.75 123.84 -0.07 +3.40 119.68

欧元/日圆 138.64 138.73 -0.06 -4.23 144.77

美元/瑞郎 0.9341 0.9333 +0.09 -6.04 0.9941

英镑/美元 1.5703 1.5702 +0.01 +0.83 1.5573

美元/加元 1.2390 1.2382 +0.06 +6.64 1.1618

澳元/美元 0.7726 0.7700 +0.34 -5.41 0.8168

新西兰元/美元 0.6893 0.6886 +0.10 -11.59 0.7797

欧元/瑞郎 1.0469 1.0460 +0.09 -12.95 1.2026

欧元/英镑 0.7135 0.7131 +0.06 -7.99 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2161 9.2382 -0.24 -2.67 9.4688

美元/挪威克朗 7.8020 7.8483 -0.59 +4.42 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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