《路透晚报》--6月25日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊谈判双方态度强硬，希腊执政党官员指控债权人提议形同勒索

希腊债务谈判期限进入倒数，双方分歧严重。希腊左翼激进联盟党官员周四抨击国际债权人给希腊的最新提议是“勒索”行为，该官员称，希腊在任何条约中都坚持减免债务。

欧元区官员表示，债权人限定希腊在0900GMT之前提交新的可行方案，如果希腊不提交新方案，则债权人将在1100GMT向欧元区财长提交自己的方案。

--韩国政府以逾15万亿韩元来强化财政，调降2015年GDP预测

韩国政府表示，将通过追加预算来因应中东呼吸综合征(MERS)对经济的冲击，并下调对今年经济成长和通胀的预估。财政部表示，藉由逾15万亿韩元(135.0亿美元)来“强化财政”，追加预算将是其中的一部分。韩国政府下调了经济成长预估，预计今年经济增幅为3.1%，低于去年底预计的3.8%。

--德国7月GfK消费者信心指数降至10.1，出现去年10月来首次下滑

GfK调查显示，德国消费者在进入7月后对于购物的态度变得较前月谨慎，这是去年10月以来首见，因为希腊危机挫伤了消费者信心。GfK分析师Rolf Buerkl说，目前为止，有关希腊债务危机找到解决方案的谈判似乎不会对信心产生持久影响，不过希腊退出欧元区现在变得越来越有可能成真。

--日圆料在当前水平波动，黑田东彦评论并不奇怪--JBIC总裁

日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史表示，即使美联储升息，日圆到年底前仍可能在当前水平波动。他认为，日本央行总裁有关日圆不太可能进一步贬值的评论并无奇特之处。他表示，当前的汇率已经消化了美国下一次升息的影响，因此日圆不大可能进一步走软。

--瑞士央行总裁称瑞郎汇率明显高估，央行准备出手干预

瑞士央行总裁乔丹称，瑞郎汇率明显高估，央行将继续干预汇市，并维持负值指标利率和对瑞郎存款收费，以此来遏制瑞郎强势。若希腊未能与债权人达成援助换改革协议，可能会导致资金大量涌入避险货币瑞郎，并致使瑞士央行采取行动。

--菲律宾央行维持指标利率在4%不变，一如市场预期

菲律宾央行维持指标隔夜借款利率在4.0%不变，一如市场预期，因通胀预期受到很好的控制，并且内需稳健。央行还维持短期特别存款账户利率在2.50%不变。

[市场摘要]

--日本股市：从18年半高位回落收低，但人气依然偏多

日本股市日经指数周四收低，因希腊债务谈判进展不顺，不过市场人气仍然偏多，上日日经指数曾触及1996年以来最高点。日经指数收跌0.4%至20,771.40点，跟随欧美股市跌势，因希腊拒绝了债权人提出的反建议。东证股价指数跌0.5%至1,670.91点。

--中国股市：沪综指放量收跌3.5%，新一轮IPO启动打击市场人气

沪综指放量收跌3.5%。分析师指出，受昨晚证监会核准28家新股发行申请的利空消息影响，今日大盘未能延续此前反弹势头，午盘更是出现大幅跳水，中小盘股领跌，投资者信心再遭打击。此外，在央行本月降准降息的预期可能落空的背景下，大盘明显缺乏上涨动力，短线料延续调整走势。沪综指收报4,527.779点，跌162.371点或3.46%，盘中一度跌至4,483.55点。上证A股今日成交8,599亿元人民币，上日为8,094亿元。沪深300指数收报4,706.52点，跌3.56%。

--香港股市：恒指收跌1%，受希腊债务问题和内地股市颓势拖累

香港股市下跌，终止一连四日的升势。希腊和债权人之间的谈判再度遇阻，打压最后时刻达成救助协议的希望，使得全球市场受到拖累，港股也未能幸免。恒生指数下跌1.0%至27,145.75点，恒生国企指数下跌1.6%至13,467.90点。

--汇市：欧元兑美元小升，但希腊问题悬而未决令市场观望

欧元兑美元小升，但保持在近期的交投区间之内，在希腊债务谈判再度陷入僵局之后，汇市投资者关注美国数据以寻找线索。近几周来欧元已在1.09-1.14美元区域内反弹。0832GMT，欧元兑美元上涨0.05%，报1.1211美元。

--欧元债市：意葡西公债收益率走升，因希腊债务谈判受挫

意大利、葡萄牙和西班牙公债收益率上扬，因希腊与国际债权人之间的债务谈判陷入僵局。0836GMT，葡萄牙10年期公债收益率升2个基点至2.80%；希腊10年期公债收益率上涨至11.026%。

--国际油市：原油价格持稳，因美国石油库存数据令市场失望

油价持稳，美国原油库存降幅大于预期的影响，被汽油库存意外升高所抵消，同时欧元走强也支持了布兰特原油价格。0841GMT，8月布兰特原油期货微升0.18美元至每桶63.67美元，8月美国原油期货跌0.02美元至每桶60.25美元。

--全球金市：金价脱离两周低位，关注希腊谈判进展

金价平盘附近震荡，此前四个交易日一路下滑，触及两周低位。目前投资者在等待希腊与国际债权人谈判的消息，以找寻下一步交投线索。0843GMT，现货金微跌至每盎司1,173.70美元，过去四天累计下跌了2.2%。

--金属期市：伦铜回吐稍早升幅转跌，受希腊债务谈判再陷僵局拖累

伦敦期铜回吐稍早的涨幅转跌，因在希腊债务谈判进入倒计时之际，交易员削减风险。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.72%，报每吨5,697.50美元。上海期交所主力期铜下跌0.26%至每吨41,920元人民币。