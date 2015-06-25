德国个股：德国商业银行获中国境内外汇期权交易许可

路透香港6月25日 - 德国第二大商业银行--德国商业银行（Commerzbank） 周四称，其企业及资本市场部门获中国国家外汇管理局许可在中国境内进行外汇期权交易。

该行亚太区企业及资本市场主管Nick Johnston称，获此许可，正值中国进一步推动自由化、鼓励境内期权市场实现双向流动和提高流动性时期。

“我们的企业和机构客户通过货币期权交易来对冲外汇波动的需求与日俱增，他们寄希望于这一市场持续增长。”他并称。

该许可允许中国企业和机构购买和出售外汇期权，赋予他们更高的灵活性以及更广泛的结构化解决方案，以对冲人民币汇率波动，进而提高整体风险管理水平。

德国商业银行的核心市场分别位于德国和波兰，为超过30%的德国对外贸易提供融资服务，并在为中小企业融资领域占据绝对领导地位。总计服务约1,500万个人客户以及100万商业和企业客户，2014年的营业收入总额约90亿欧元。（完）