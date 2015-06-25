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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 16:47 BJT

金属期市：伦铜回吐稍早升幅转跌，受希腊债务谈判再陷僵局拖累

“我们对铜价持看涨观点。电缆、变压器、空调生产的大量数据都表明，5月份需求已较4月实现复苏。我们认为，铜处于超跌状态，只是在等待一些消息来重启升势。”

0748GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 回吐超过0.5%的涨幅，下跌0.2%至每吨5727.50美元。该合约前一交易日触及每吨5,828.50美元，创6月16日以来最高。

上海期货交易所主力期铜合约 下跌0.3%，至每吨41,920元人民币。

关于镍，瑞银同意澳新银行的观点，认为镍市基本面在吃紧，鉴于中国镍产品进口跳升，而且有初步迹象表明，LME镍库存在持续下降，预计到明年镍价会呈现升势。

LME期镍 于4月中旬触及六年低点12,205美元，周四下跌0.8%至每吨12,665美元。

其他金属方面，LME期锡 跌1.3%，跌穿技术支撑位每吨15,000美元，拖累上海期交所期锡 进一步下跌，最终收跌1.8%。至此镍价已尽数回吐上周四空头回补带来的逾4%涨幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 白云)

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