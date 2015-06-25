金属期市：伦铜回吐稍早升幅转跌，受希腊债务谈判再陷僵局拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“我们对铜价持看涨观点。电缆、变压器、空调生产的大量数据都表明，5月份需求已较4月实现复苏。我们认为，铜处于超跌状态，只是在等待一些消息来重启升势。”
0748GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 回吐超过0.5%的涨幅，下跌0.2%至每吨5727.50美元。该合约前一交易日触及每吨5,828.50美元，创6月16日以来最高。
上海期货交易所主力期铜合约 下跌0.3%，至每吨41,920元人民币。
关于镍，瑞银同意澳新银行的观点，认为镍市基本面在吃紧，鉴于中国镍产品进口跳升，而且有初步迹象表明，LME镍库存在持续下降，预计到明年镍价会呈现升势。
LME期镍 于4月中旬触及六年低点12,205美元，周四下跌0.8%至每吨12,665美元。
其他金属方面，LME期锡 跌1.3%，跌穿技术支撑位每吨15,000美元，拖累上海期交所期锡 进一步下跌，最终收跌1.8%。至此镍价已尽数回吐上周四空头回补带来的逾4%涨幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。