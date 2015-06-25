企业并购：韩国好丽友提交对乐购韩国分支的初步收购要约

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔6月25日 - 韩国好丽友(Orion) 在周四提交的监管文件中表示，已经提交对英国零售商乐购(Tesco) 韩国分支Homeplus的初步收购要约。
韩国一家报纸周四报导称，有七至八家初步竞购者，其中包括好丽友、私募股权公司Affinity Equity Partners、凯雷投资集团(Carlyle Group) 以及CVC Capital Partners。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”