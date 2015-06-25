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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 16:40 BJT

企业并购：韩国好丽友提交对乐购韩国分支的初步收购要约

路透首尔6月25日 - 韩国好丽友(Orion) 在周四提交的监管文件中表示，已经提交对英国零售商乐购(Tesco) 韩国分支Homeplus的初步收购要约。

韩国一家报纸周四报导称，有七至八家初步竞购者，其中包括好丽友、私募股权公司Affinity Equity Partners、凯雷投资集团(Carlyle Group) 以及CVC Capital Partners。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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