企业并购：韩国好丽友提交对乐购韩国分支的初步收购要约

路透首尔6月25日 - 韩国好丽友(Orion) 在周四提交的监管文件中表示，已经提交对英国零售商乐购(Tesco) 韩国分支Homeplus的初步收购要约。

韩国一家报纸周四报导称，有七至八家初步竞购者，其中包括好丽友、私募股权公司Affinity Equity Partners、凯雷投资集团(Carlyle Group) 以及CVC Capital Partners。(完)