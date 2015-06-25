欧洲汇市：英镑贸易加权指数接近七年高位，受升息前景提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“市场继续将预期升息时间提前，一些人猜测(英国央行总裁)卡尼也将在周五讲话时发表强硬言论，”花旗的外汇策略师Josh O'Byrne说。
上周公布的数据显示，英国截至4月的三个月薪资增幅创近四年来最高水平。该数据公布后，市场对英国首次升息时间的预期从明年第二季度提前到了第一季度。
欧盟领导人周四举行峰会，虽然希腊问题可能成为讨论的焦点，但很快临近的英国公投也将成为峰会的主要议题之一。
英国首相卡梅伦料将提出要求，作为其重新协商英国与欧盟关系计划的一部分。这标志着英国正式开始与欧盟重新协商二者之前的关系，尽管卡梅伦料将仅仅给出一个简述。
“他将寻求欧盟领导人对重要改革的支持，这些改革应足以说服英国人投票留在欧盟，”IronFX Global的外汇策略负责人Marshall Gittler说。
“任何可能破坏英国作为欧盟成员国身份的消息，都可能对英镑产生负面影响。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。