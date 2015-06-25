欧洲汇市：英镑贸易加权指数接近七年高位，受升息前景提振

“市场继续将预期升息时间提前，一些人猜测(英国央行总裁)卡尼也将在周五讲话时发表强硬言论，”花旗的外汇策略师Josh O'Byrne说。

上周公布的数据显示，英国截至4月的三个月薪资增幅创近四年来最高水平。该数据公布后，市场对英国首次升息时间的预期从明年第二季度提前到了第一季度。

欧盟领导人周四举行峰会，虽然希腊问题可能成为讨论的焦点，但很快临近的英国公投也将成为峰会的主要议题之一。

英国首相卡梅伦料将提出要求，作为其重新协商英国与欧盟关系计划的一部分。这标志着英国正式开始与欧盟重新协商二者之前的关系，尽管卡梅伦料将仅仅给出一个简述。

“他将寻求欧盟领导人对重要改革的支持，这些改革应足以说服英国人投票留在欧盟，”IronFX Global的外汇策略负责人Marshall Gittler说。

“任何可能破坏英国作为欧盟成员国身份的消息，都可能对英镑产生负面影响。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价