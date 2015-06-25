欧洲央行管理委员会委员克诺特周三称，在没有造成金融市场泡沫风险的情况下，央行 的货币政策宽松已经达到极限 。另外欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧元区 需要找到让几个成员国债务比率正常化的途径 。 瑞士央行总裁周四称，瑞郎汇率明显高估，央行将继续干预汇市，并维持负值指标利率 和对瑞郎存款收费，以此来遏制瑞郎强势。 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续16季维持 利率不变，符合市场预期。 菲律宾央行周四维持指标隔夜借款利率在4.0%不变，一如市场预期，因通胀预期受到很 好的控制，并且内需稳健。 中国央行周四表示，开展逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期，促进 货币市场平稳运行；并强调，目前银行体系流动性总体充裕。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点 一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.25% 2015年6月11日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11.5% 2015年6月15日降100个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 杜明霞；审校 艾茂林)