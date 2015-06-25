中港贸易：5月香港净流入内地黄金量升至四个月高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月25日 - 周四公布的数据显示，随着黄金需求回升，5月由香港净流入中国内地的黄金量升至四个月高位。
根据香港统计处电邮给路透的数据，5月由香港净流入中国的黄金总量升至70.846吨，为1月以来单月最高。
5月中国由香港进口的黄金总量为75.730吨。
这项贸易数据显示，经过之前一段低迷期之后，中国5月黄金需求可能已上升。
中国股市大涨，令黄金今年光环褪色。金价前景看淡及中国反贪腐，也降低中国金市买气。
中国官方并无提供黄金贸易数据，因此香港数据成为中国黄金进出口的一项指标。
但香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部份并无官方统计。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”