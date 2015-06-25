中港贸易：5月香港净流入内地黄金量升至四个月高位

路透上海6月25日 - 周四公布的数据显示，随着黄金需求回升，5月由香港净流入中国内地的黄金量升至四个月高位。

根据香港统计处电邮给路透的数据，5月由香港净流入中国的黄金总量升至70.846吨，为1月以来单月最高。

5月中国由香港进口的黄金总量为75.730吨。

这项贸易数据显示，经过之前一段低迷期之后，中国5月黄金需求可能已上升。

中国股市大涨，令黄金今年光环褪色。金价前景看淡及中国反贪腐，也降低中国金市买气。

中国官方并无提供黄金贸易数据，因此香港数据成为中国黄金进出口的一项指标。