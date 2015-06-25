《独家新闻》CVC和KKR正考虑竞购西班牙Endesa的大量股权--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路途马德里/伦敦/米兰6月25日 - 知悉情况的消息人士称，私募股权基金CVC 和KKR 正在考虑竞购Endesa 的“大量”股权。Endesa是意大利能源集团Enel 的西班牙子公司。
七位消息人士告诉路透，上述收购基金正就向Enel提交报价进行早期谈判，他们有可能组成财团，财团还可能包括麦格理 。
两位消息人士说，花旗就收购报价事宜提供咨询服务。
Enel、Endesa、CVC和花旗均拒绝置评。KKR和麦格理未回复置评请求。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”