《独家新闻》CVC和KKR正考虑竞购西班牙Endesa的大量股权--消息

路途马德里/伦敦/米兰6月25日 - 知悉情况的消息人士称，私募股权基金CVC 和KKR 正在考虑竞购Endesa 的“大量”股权。Endesa是意大利能源集团Enel 的西班牙子公司。

七位消息人士告诉路透，上述收购基金正就向Enel提交报价进行早期谈判，他们有可能组成财团，财团还可能包括麦格理 。

两位消息人士说，花旗就收购报价事宜提供咨询服务。

Enel、Endesa、CVC和花旗均拒绝置评。KKR和麦格理未回复置评请求。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)