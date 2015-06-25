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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 18:11 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月25日

路透香港6月25日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             122.43                      38.68
 买入成交金额                   43.05                       21.86
 卖出成交金额                   79.37                       16.82
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      317,803,895    398,996,038     716,799,933
 2                   招商银行      134,592,687    289,630,049     424,222,736
 3                   华丽家族        4,946,749    397,569,761     402,516,510
 4                   大秦铁路       25,438,777    337,270,679     362,709,456
 5                   中国重工      212,525,079    104,351,953     316,877,032
 6                   中信证券       93,122,609    199,600,752     292,723,361
 7                   工商银行      131,393,126    159,448,419     290,841,545
 8                   南京银行      256,274,740     15,512,477     271,787,217
 9                   南方航空       40,265,839    207,522,997     247,788,836
 10                  中国银行       82,778,745    139,960,911     222,739,656
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中芯国际         59,003,960    132,423,500     191,427,460
 2                 中国中车         35,250,940    119,513,478     154,764,418
 3                 中国银行        119,273,740      7,315,640     126,589,380
 4                 中海集运         62,282,080     40,024,230     102,306,310
 5                 民生银行         16,751,870     68,879,700      85,631,570
 6                 中国信达         60,597,470     12,234,150      72,831,620
 7                 中信银行         16,916,300     54,462,730      71,379,030
 8                 吉利汽车         59,598,650     10,316,100      69,914,750
 9                 国美电器         34,451,660     34,586,350      69,038,010
 10                中广核电力       33,863,210     34,645,450      68,508,660
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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