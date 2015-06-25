表格：沪港通活跃股一览--6月25日

路透香港6月25日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 122.43 38.68 买入成交金额 43.05 21.86 卖出成交金额 79.37 16.82 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 317,803,895 398,996,038 716,799,933 2 招商银行 134,592,687 289,630,049 424,222,736 3 华丽家族 4,946,749 397,569,761 402,516,510 4 大秦铁路 25,438,777 337,270,679 362,709,456 5 中国重工 212,525,079 104,351,953 316,877,032 6 中信证券 93,122,609 199,600,752 292,723,361 7 工商银行 131,393,126 159,448,419 290,841,545 8 南京银行 256,274,740 15,512,477 271,787,217 9 南方航空 40,265,839 207,522,997 247,788,836 10 中国银行 82,778,745 139,960,911 222,739,656 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中芯国际 59,003,960 132,423,500 191,427,460 2 中国中车 35,250,940 119,513,478 154,764,418 3 中国银行 119,273,740 7,315,640 126,589,380 4 中海集运 62,282,080 40,024,230 102,306,310 5 民生银行 16,751,870 68,879,700 85,631,570 6 中国信达 60,597,470 12,234,150 72,831,620 7 中信银行 16,916,300 54,462,730 71,379,030 8 吉利汽车 59,598,650 10,316,100 69,914,750 9 国美电器 34,451,660 34,586,350 69,038,010 10 中广核电力 33,863,210 34,645,450 68,508,660 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)