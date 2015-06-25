更新版 1-台湾债市：10年公债殖利率随美债微收低，央行会后声明有利债市

* 10年券殖利率连二日收低 * 交易员认为央行会后声明有利债市 * 午后美债殖利率反弹，10年券收在1.50%上方 (新增央行会后评论) 路透台北6月25日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周四连二日收低； 交易员表示，受美债殖利率走低激励，且市场期待央行理监事会会后声明将释出货币宽松等 对债市有利的讯息，交易商偏多操作，追价意愿随之减弱，午后殖利率跌幅缩小至1.50%以 上。 今日午后央行宣布连续16季维持利率不变，且货币政策基调是适度宽松。 一位票券商交易员认为，第一季台债市场忧虑美国可能升息带动美债上扬，因此使台债 气氛谨慎。如今台湾央行总裁表态货币政策是适度宽松，预料有利债市多头。 交易员指出，早盘在市场气氛转多，且市场资金充沛之下，吸引来自各大公股银行的买 盘涌入，10年券殖利率明显走低，并一度跌破1.50%；惟午后随美债电子盘的殖利率反弹， 且台债一般而言中午交易量减少，加上买盘追价意愿低落，获利了结卖单出笼，殖利率收盘 缩减跌幅并站上1.50%。 〞中午以后美债殖利率弹上来，加上获利了结卖压出笼，10年券殖利率就上来了。〞大 型公股商银交易员说。 一位票券公司交易员表示，虽然市场普遍预估央行今天不会宣布降息，不过今天是10年 券的空单最后回补日，买盘明显增多；再加上近来公布各项经济数据都不好等因素激励，对 债市较有利，预料短线殖利率将呈缓步往下走的格局。 交易员说，市场预估央行未来双率政策对股市和债市偏多，激励台股上涨，债市亦暂摆 脱资金由债转股的窘境，今天因而出现股债双多行情。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.97%-1.01%； 10年增额券104/5R发行前交易殖利率暂看1.49%-1.51%。 台湾股市 收盘升0.84%，至9,476.34点。 美国公债价格周二连跌第二日，因市场仍对希腊与债权人达成协议抱存希望，另外美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话支持联储可能在9月升息的观点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -0.33 0.9802% 0.9755-0.9820 19.5 10 104/5R -0.27 1.5055% 1.4955-1.5055 91.50 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6/25(四) 美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国M arkit综合采购经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加 拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说。 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和 消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心 指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5055 5 104/9 0.9802 3 104/1 0.7000 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)