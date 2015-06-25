中国基金：上海报业及上实等投资瑞力创新基金，目标规模不低于100亿

路透上海6月25日 - 中国上海瑞力投资基金管理公司周四宣布，上海报业集团、上海实业集团等投资人将投资新组建的瑞力创新股权投资基金，该基金将主要投资新兴战略产业和文化科技地产领域的优质项目。该基金目标规模不低于100亿元人民币，首期认缴规模约18亿元。

公司新闻稿称，该基金由上海报业集团旗下上报资产管理有限公司、上实集团旗下上投资产经营公司及管理团人共同发起，由瑞力投资负责管理。基金将通过母子资金架构，撬动社会资本，提升资产管理规模，计划设立医疗健康、节能环保和TMT（科技、媒体和电信）子基金。

上海报业集团本次认缴10亿元，占首期认缴额中半壁江山。作为上报集团旗下支持型产业板块的重要一环，瑞力创新基金将成为该集团地产、金融股权投资管理平台运作的业务主体之一，上报集团旗下多项优质地块资产将通过该基金盘活。

原由上海国际集团为主要发起人的瑞力投资近期进行了股权重组，引入上海报业集团和上实集团两大基石投资者，并引入山东太阳纸业等民营资本作为战略投资人。目前瑞力投资管理着瑞力新兴产业基金、瑞力张江科技产业园区基金等，管理资产规模超过50亿元。

瑞力投资未来计划深耕私募股权投资、互联网金融和金融地产板块，并与各方战略投资者联手，推出医疗、节能环保、科技园区、互联网+、第三板等平行基金和子基金，尽快实现管理资产规模超过300亿元的目标。