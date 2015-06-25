中国反腐：中国海油原副总经理吴振芳涉嫌受贿犯罪被立案侦查--检察院

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月25日 - 北京市人民检察院近日表示，依法对最高人民检察院交办的中国海洋石油总公司原党组成员、副总经理吴振芳（正局级）涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。
人民检察院案件信息公开网周四刊登上述信息，案件由北京市人民检察院第二分院根据北京市人民检察院指定管辖受理，案件侦查工作正在进行中。
今年4月中纪委公布的消息称，吴振芳涉嫌严重违纪接受组织调查。今年能源央企有包括吴振芳在内的多位高管在反腐中落马。
中纪委上周表示，中国石油天然气集团公司原总经理廖永远严重违纪违法被开除党籍。
中国石油化工集团公司总经理王天普也因涉嫌严重违纪接受组织调查。
中国海洋石油总公司是中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 的母公司。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”