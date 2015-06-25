亚洲橡胶：TOCOM期胶跌逾2%，追随沪胶跌势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月25日 - 东京指标橡胶期货周四收盘较开盘时下跌逾2%，回吐稍早录得的涨幅，之前沪胶大跌引发了一波新的卖盘。
东京工业品交易所(TOCOM)12月期胶 <0#2JRU:>收低5.4日圆，或2.3%，从开盘价位每公斤234.5日圆跌至229.1，从6月12日以来最高位234.9日圆回落。
Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说：“沪胶急挫加重了TOCOM期胶的卖压。”
上海期交所主力9月期胶 下跌505元人民币或3.6%，收报每吨13,370元人民币。盘中一度低见13,345人民币，为4月24日以来最低。
Gu还表示，目前投资者关注的是持有多仓的海外资金何时解除仓位。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤156.2美分，日内跌3.3美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”