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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率力持稳定，央行会后声明料令资金维持宽松

* 短率力持稳定
    * 央行宣布连续16季维持利率不变，且货币政策基调是适度宽松
    * 大型银行大减跨月拆出令月底凭添变数
    * 短票交投升温
    * 债券附买回投信走钱

     记者 高洁如
    路透台北6月25日 - 台湾银行间短率周四力持维稳于低位，但区间高位蠢动。交易人士
表示，特定的大型银行大减跨月拆出的金额，令月底资金情势凭添变数，票券商目前已不在
拆款市场寻求资金，而在短票及债市附买回市场增加调度。
    
    至于今日午后央行宣布连续16季维持利率不变，且货币政策基调是适度宽松。一位货币
市场交易主管认为，未来央行应该会维持适度的冲销量，调节市场资金。央行也表示，未来
公开市场操作将会维持金融超额准备于适中水准，目前总体经济不佳看来，未来央行降息机
率已经比升息高了。
    
    该交易主管表示，M2年增率超出目标的6.5%上限，主要是外资的汇入，这个不必然会成
为货币的存量，因此就算超过了目标，央行也不会大幅冲销市场资金。
      
    交易人士称，跨月拆款随着时序进入月底，银行拆做意愿大减，资金需求稍升高，部分
银行虽接到要求新做拆出的需求，但利率上并未大幅反应。今日一周拆款自上日高位0.46%
扬升至0.49%，不过这并非普遍现象，承做笔数及金额也未成主流，惟部分反应月底紧缩效
果开始发酵。
    
    〞拆款高位走高了，虽然不是大家都这样，但或许反应了一些月底因素。〞一位小型银
行交易人士说。
    
    市场并预期，今日央行理监事会议不排除可能释出偏向宽松的讯息，因近期经济数据表
现不佳。但交易人士认为，较宽松货币政策的方向目前可能仅有利于公债买卖断市场；在货
币市场方面，因为资金原本就已相当充裕、利率也已在低位，因此可能影响有限。
   
                               今日收盘报价            上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利         0.387%                0.387%
 率                                              
                                                 
   --隔夜拆款利率区间          0.295-0.410%          0.295-0.390% 
   --一周拆款利率区间          0.388-0.490%          0.388-0.460%
   --两周拆款利率区间          0.390-0.470%          0.430-0.470%
 
    **票券商票量稍增**    
    
    交易员指出，拆款市场稍现缺口之下，票券商拉高了短票的承做及债券附条件交易，目
前银行仍有买票的需求，不过也还无法如数供给。
         
    他们表示，不排除市场上拆款的供给愈到月底可能愈少，这令票券商的资金调度在月底
也有一些变数。
    
    〞(大银行)把拆款的门关了，只好自食其力，〞一家大型票券商交易员说。
     
    票券商则表示，虽自短票市场调度较多资金，但今日短票利率尚且平稳，大型票券商与
银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。 
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
566%，同前日；上日成交量47.87亿台币，前日为51.96亿。    
                
    台湾央行周四存单到期金额5,900.8亿台币，共发行5,905.8亿台币存单。与今日存单到
期金额5,900.8亿相较，存单发行余额增5亿。 周五存单到期金额为539.5亿。 
     
　   拆款中心资料 显示，周四超额准备为206亿台币，累积超额准备为3,082亿台币
、加计前期1%的超额准备为4,049亿台币。
    

　　**RP市场走钱**
  
    债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，近期看来资金的确比上二周为少，投信到期不
续做的比例偏高，但也有不少投信的资金平稳，和银行一样成为市场资金的供应者。
    
    至于寿险情况，部分证券商则表示，仍有少数可以供给资金，也算稳定。
    
    另外一家票券商交易员则表示，目前投信赎回仍多，看来仍在用钱，而下周又进入月底
，资金情势尚难预料。
    
    周四有上海银行金融债21.5亿台币交割；周五则要交割10年公债104/5R期300亿台币及
土银外币债1.5亿美元。
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP
主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.6
4%。
     
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致持稳上日，新承做主要成交在0.50%
左右，区间大致同于0.45-0.50%；公司债新承做附买回利率同上日在0.55%附近，区间一样
在0.48-0.55%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异
。(完)  

 (审校 张喜良/林高丽)

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