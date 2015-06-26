重温稿-台湾货币市场：短率力持稳定，央行会后声明料令资金维持宽松

* 短率力持稳定 * 央行宣布连续16季维持利率不变，且货币政策基调是适度宽松 * 大型银行大减跨月拆出令月底凭添变数 * 短票交投升温 * 债券附买回投信走钱 记者 高洁如 路透台北6月25日 - 台湾银行间短率周四力持维稳于低位，但区间高位蠢动。交易人士 表示，特定的大型银行大减跨月拆出的金额，令月底资金情势凭添变数，票券商目前已不在 拆款市场寻求资金，而在短票及债市附买回市场增加调度。 至于今日午后央行宣布连续16季维持利率不变，且货币政策基调是适度宽松。一位货币 市场交易主管认为，未来央行应该会维持适度的冲销量，调节市场资金。央行也表示，未来 公开市场操作将会维持金融超额准备于适中水准，目前总体经济不佳看来，未来央行降息机 率已经比升息高了。 该交易主管表示，M2年增率超出目标的6.5%上限，主要是外资的汇入，这个不必然会成 为货币的存量，因此就算超过了目标，央行也不会大幅冲销市场资金。 交易人士称，跨月拆款随着时序进入月底，银行拆做意愿大减，资金需求稍升高，部分 银行虽接到要求新做拆出的需求，但利率上并未大幅反应。今日一周拆款自上日高位0.46% 扬升至0.49%，不过这并非普遍现象，承做笔数及金额也未成主流，惟部分反应月底紧缩效 果开始发酵。 〞拆款高位走高了，虽然不是大家都这样，但或许反应了一些月底因素。〞一位小型银 行交易人士说。 市场并预期，今日央行理监事会议不排除可能释出偏向宽松的讯息，因近期经济数据表 现不佳。但交易人士认为，较宽松货币政策的方向目前可能仅有利于公债买卖断市场；在货 币市场方面，因为资金原本就已相当充裕、利率也已在低位，因此可能影响有限。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.390% --一周拆款利率区间 0.388-0.490% 0.388-0.460% --两周拆款利率区间 0.390-0.470% 0.430-0.470% **票券商票量稍增** 交易员指出，拆款市场稍现缺口之下，票券商拉高了短票的承做及债券附条件交易，目 前银行仍有买票的需求，不过也还无法如数供给。 他们表示，不排除市场上拆款的供给愈到月底可能愈少，这令票券商的资金调度在月底 也有一些变数。 〞(大银行)把拆款的门关了，只好自食其力，〞一家大型票券商交易员说。 票券商则表示，虽自短票市场调度较多资金，但今日短票利率尚且平稳，大型票券商与 银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 566%，同前日；上日成交量47.87亿台币，前日为51.96亿。 台湾央行周四存单到期金额5,900.8亿台币，共发行5,905.8亿台币存单。与今日存单到 期金额5,900.8亿相较，存单发行余额增5亿。 周五存单到期金额为539.5亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为206亿台币，累积超额准备为3,082亿台币 、加计前期1%的超额准备为4,049亿台币。 **RP市场走钱** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，近期看来资金的确比上二周为少，投信到期不 续做的比例偏高，但也有不少投信的资金平稳，和银行一样成为市场资金的供应者。 至于寿险情况，部分证券商则表示，仍有少数可以供给资金，也算稳定。 另外一家票券商交易员则表示，目前投信赎回仍多，看来仍在用钱，而下周又进入月底 ，资金情势尚难预料。 周四有上海银行金融债21.5亿台币交割；周五则要交割10年公债104/5R期300亿台币及 土银外币债1.5亿美元。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.6 4%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致持稳上日，新承做主要成交在0.50% 左右，区间大致同于0.45-0.50%；公司债新承做附买回利率同上日在0.55%附近，区间一样 在0.48-0.55%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异 。(完) (审校 张喜良/林高丽)