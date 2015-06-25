马来西亚期市：棕榈油期货收低，投资者谨慎看待需求状况

路透吉隆坡6月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，从一周高位回 落，投资者对出口需求下降变得谨慎起来，不过马币（林吉特）走软，限 制价格跌幅。 投资者目前关注需求和马来西亚毛棕榈油产量的数据，以判断棕榈油 库存是否会在5月底触及224万吨的六个月高位后继续膨胀。 船货验证机构Intertek Testing Services公布，6月1-25日马来西亚 出口的棕榈油油品较上月同期增加1.3%，至1,400,162吨。 但是同行Societe Generale de Surveillance公布的同期棕榈油出口 量却下滑0.8%，因最大的棕榈油买家印度和中国减少采购，暗示需求增长 可能在放缓。 马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收低0.3%，报每吨2, 264马币，在日内稍早升至6月17日以来最高位2,285之后缩减涨幅。 总成交量为31,280口，低于往常均量35,000口。 马币连跌第三日，激发海外客户的买兴，给棕榈油期货带来一些支撑 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)