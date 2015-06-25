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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 19:16 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，投资者谨慎看待需求状况

路透吉隆坡6月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，从一周高位回
落，投资者对出口需求下降变得谨慎起来，不过马币（林吉特）走软，限
制价格跌幅。
    
    投资者目前关注需求和马来西亚毛棕榈油产量的数据，以判断棕榈油
库存是否会在5月底触及224万吨的六个月高位后继续膨胀。
    
    船货验证机构Intertek Testing Services公布，6月1-25日马来西亚
出口的棕榈油油品较上月同期增加1.3%，至1,400,162吨。
    
    但是同行Societe Generale de Surveillance公布的同期棕榈油出口
量却下滑0.8%，因最大的棕榈油买家印度和中国减少采购，暗示需求增长
可能在放缓。
    
    马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收低0.3%，报每吨2,
264马币，在日内稍早升至6月17日以来最高位2,285之后缩减涨幅。
    
    总成交量为31,280口，低于往常均量35,000口。
    
    马币连跌第三日，激发海外客户的买兴，给棕榈油期货带来一些支撑
。(完)
   
      
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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 (编译 白云; 审校 王洋)

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