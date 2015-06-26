修正-国际油市：亚洲柴油价差小升，受益于非洲现货需求

(更正：因译文有误，第三段改为“6.6万吨”，非“6.6万达”)

路透新加坡6月25日 - 交易商周四称，亚洲柴油价差小升，受非洲现货需求的支持，但仍处在逾五年低点附近，因供给依旧充足。

路透数据显示，含硫500ppm柴油现货价差上涨0.05美元至每桶较新加坡报价贴水0.65美元。

来自非洲的需求继续支持市场，交易员表示南非的PetroSA求购6.6万吨含硫50ppm和500ppm柴油，船期为8月。

在此之前东非的坦桑尼亚和肯尼亚都从亚洲购买柴油。

中国的大连西太平洋石化以每桶较新加坡报价贴水1.5-1.6美元的价格，出售4万至4.3万吨船期为7月24-26日的含硫500ppm柴油，装运港是大连，买家是中石化。不过这未能获得证实。

交易员表示中石化一直在新加坡卖出船货，并租用了几艘船将柴油从中国运往新加坡。

交易员表示，尽管东西方价差较阔，但由于运费高企，将柴油运往欧洲的套利空间一直不大。

不过随着运费或已触顶并开始稍稍下降，套利空间可能会改善。

International Enterprise的最新数据显示，6月24日当周，新加坡的柴油和航煤库存攀升9%至两周高位997.7万桶。

数据显示，没有来自韩国、日本、中国、印度和泰国的柴油进口，仅有4.8万吨从马来西亚运抵新加坡。

上周对印尼的柴油出口降至约1.5万吨，一周前则为15.7万吨。

不过数据显示，从新加坡到印度、印尼和马来西亚的航煤出口增加。

新加坡市场未报告有现货交易。(完)

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