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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 19:40 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差下滑，因交易量减少

路透新加坡6月25日 - 亚洲燃料油现货价差周四下滑，因交易量减少
。
    
    交易商称，今日据悉只有三笔交易达成，共计12万吨，低于6月4日的
交易量峰值70万吨。
    
    据International Enterprise(IE)的最新数据显示，截至6月24日当
周，新加坡燃料油库存减少4%至一个月低位2,530.7万桶。
    
    从西方流入亚洲的燃料油供应7月预计将减少逾30%，至六个月低位，
6月曾达到峰值，这对苦于库存猛增的企业来说是个福音。
    
    据IE数据，上周新加坡从阿联酋和沙特阿拉伯进口的燃料油减少，有
可能是因为这些国家夏季的发电需求比较旺盛。
    
    数据还显示，新加坡从俄罗斯进口的燃料油减少超过一半，但上周美
国出口到新加坡的燃料油猛增至26万吨，之前一周只有约2.5万吨。
    
    据IE的数据，新加坡出口至澳洲和香港的燃料油船货增加，不过对中
国、马来西亚和孟加拉国的出口减少。
    
    现货市场有三笔交易达成：
    
    中国航油(新加坡)从卢克石油(Lukoil)购入4万吨380-cst燃料油，船
期为7月21-25日，价格为每吨334美元。
    
    Phillips 66从道达尔购入4万吨380-cst燃料油，船期为7月21-25日
，价格为每吨334美元。
    
    维多从卢克石油购入4万吨380-cst燃料油，船期为7月21-25日，价格
为每吨334美元。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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    产油国官方售价英文原文    
    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)

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