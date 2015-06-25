国际油市：亚洲燃料油现货价差下滑，因交易量减少

路透新加坡6月25日 - 亚洲燃料油现货价差周四下滑，因交易量减少 。 交易商称，今日据悉只有三笔交易达成，共计12万吨，低于6月4日的 交易量峰值70万吨。 据International Enterprise(IE)的最新数据显示，截至6月24日当 周，新加坡燃料油库存减少4%至一个月低位2,530.7万桶。 从西方流入亚洲的燃料油供应7月预计将减少逾30%，至六个月低位， 6月曾达到峰值，这对苦于库存猛增的企业来说是个福音。 据IE数据，上周新加坡从阿联酋和沙特阿拉伯进口的燃料油减少，有 可能是因为这些国家夏季的发电需求比较旺盛。 数据还显示，新加坡从俄罗斯进口的燃料油减少超过一半，但上周美 国出口到新加坡的燃料油猛增至26万吨，之前一周只有约2.5万吨。 据IE的数据，新加坡出口至澳洲和香港的燃料油船货增加，不过对中 国、马来西亚和孟加拉国的出口减少。 现货市场有三笔交易达成： 中国航油(新加坡)从卢克石油(Lukoil)购入4万吨380-cst燃料油，船 期为7月21-25日，价格为每吨334美元。 Phillips 66从道达尔购入4万吨380-cst燃料油，船期为7月21-25日 ，价格为每吨334美元。 维多从卢克石油购入4万吨380-cst燃料油，船期为7月21-25日，价格 为每吨334美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)