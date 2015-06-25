东南亚股市：泰国股市收复盘初跌幅小幅走升，菲律宾股市下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷6月25日 - 泰国股市周四录得小幅涨幅，因券商投资组合买入指数权重股，而资金从银行和地产板块流出打击菲律宾股市。
泰国股市 收复稍早跌幅，小幅收高，报1,519.47点，创下5月22日以来的最高收盘位。该国市值最大的股票PTT 上涨1.4%，为连续第四日上涨。
泰国证交所表示，券商投资组合净买入18亿泰铢(5,330万美元)，抵消了外资、散户和机构投资者的卖盘。
盘初泰国股市的人气一度低迷，与其他东南亚和亚洲股市状况一致，因希腊债务谈判再度陷入僵局。
菲律宾股市 下跌0.8%，外资卖出BDO Unibank 和Ayala Land ，致使两股分别下跌2%和0.3%。
菲律宾央行周四维持指标隔夜借款利率在4.0%不变，一如市场预期，因通胀预期受到很好的控制，并且内需稳健。央行还维持短期特别存款账户利率在2.50%不变。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 394.66 -1.67 -0.42 -3.92 410.77
新加坡 3349.87 -1.46 -0.04 -0.45 3365.15
马来西亚 1716.81 -14.87 -0.86 -2.52 1761.25
泰国 1519.47 1.21 +0.08 +1.46 1497.67
印尼 4920.04 -33.47 -0.68 -5.87 5226.95
菲律宾 7581.91 -61.42 -0.80 +4.86 7230.57
越南 587.99 -2.03 -0.34 +7.76 545.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”