东南亚股市：泰国股市收复盘初跌幅小幅走升，菲律宾股市下滑

路透曼谷6月25日 - 泰国股市周四录得小幅涨幅，因券商投资组合买入指数权重股，而资金从银行和地产板块流出打击菲律宾股市。

泰国股市 收复稍早跌幅，小幅收高，报1,519.47点，创下5月22日以来的最高收盘位。该国市值最大的股票PTT 上涨1.4%，为连续第四日上涨。

泰国证交所表示，券商投资组合净买入18亿泰铢(5,330万美元)，抵消了外资、散户和机构投资者的卖盘。

盘初泰国股市的人气一度低迷，与其他东南亚和亚洲股市状况一致，因希腊债务谈判再度陷入僵局。

菲律宾股市 下跌0.8%，外资卖出BDO Unibank 和Ayala Land ，致使两股分别下跌2%和0.3%。

菲律宾央行周四维持指标隔夜借款利率在4.0%不变，一如市场预期，因通胀预期受到很好的控制，并且内需稳健。央行还维持短期特别存款账户利率在2.50%不变。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 394.66 -1.67 -0.42 -3.92 410.77

新加坡 3349.87 -1.46 -0.04 -0.45 3365.15

马来西亚 1716.81 -14.87 -0.86 -2.52 1761.25

泰国 1519.47 1.21 +0.08 +1.46 1497.67

印尼 4920.04 -33.47 -0.68 -5.87 5226.95

菲律宾 7581.91 -61.42 -0.80 +4.86 7230.57

越南 587.99 -2.03 -0.34 +7.76 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数