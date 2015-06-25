国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一个月低点，受供给充裕拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡6月25日 - 亚洲石脑油裂解价差跌至一个月最低每吨77.20美元，因受大量供给拖累。
台塑石化正在求购8月上半月船货，但不足以扭转市场疲势，交易员预计7月有190万吨石脑油从西方运来，或为9月以来最高。
一位在新加坡的交易员说：“考虑到亚洲可能需要约150万吨的西方石脑油填补供给缺口，目前的供给很充足。”
有交易员表示，台塑购买船货通常会引发市场的反应，但这次情况不同。
台塑的标购结果不得而知，但过去两周以成本加运费价(C&F)为基础的韩国较日本报价的升水不足每吨1美元
交易员表示，一些在韩国达成的私下现货交易价格已经转至贴水区间。
上次韩国现货价格在贴水区间还是在1月末。
有两笔现货交易达成，雪佛龙以每桶78.90美元的价格向联合石化出售一艘船期为7月10-14日的92号汽油船货。
卢克石油以每吨552美元的价格出售一艘船期为8月上半月的石脑油船货，买家是伊藤忠。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”